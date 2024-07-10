Копейчан приглашают выбрать тему зимнего городка — 2025

На выбор — пять концепций

Жители Копейска могут выбрать идею для ледового города. Власти обещают учесть мнение жителей при подготовке техзадания, сообщили в пресс-службе мэрии.

На голосование вынесены пять тем: «Ледовая симфония Копейска» (фигуры музыкальных инструментов); «Город сказок» (герои русских народных сказок); «Путешествие в Мультиляндию» (герои советских мультфильмов); «От кареты до ракеты» (транспортные средства разных времен: повозки, телеги, колесницы, кареты, паровоз, самолет, машина, ракета и др.) и «Страна детства» (фигуры любимых детских игрушек разных поколений).

Напомним, ледовый городок — 2024 был построен в тематике «Копейск спортивный».