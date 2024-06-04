Копейчан предупредили об опасностях купания в городском фонтане

Помимо скользкого покрытия, это может быть удар током и десяток инфекций в придачу

Власти Копейска напомнили горожанам о запрете купания в городском фонтане на площади Красных партизан. Из-за жаркой погоды дети проявляют к фонтану повышенный интерес, сообщили в пресс-службе администрации.

Сообщается, что купальщикам грозит ряд опасностей. Это может быть удар током. При проектировании фонтана не предполагалось его использование в качестве бассейна, поэтому подводка для системы подсветки здесь открытая, а не скрыта в конструкции, как это бывает в «сухих» фонтанах. Другая проблема: скользкие мокрые покрытия не предназначены для пешеходов, могут привести к падению и травме. Кроме того, техническая вода не предназначена для купания, поскольку содержит высокую концентрацию химических веществ.

«При этом химия не может обеспечить полную защиту от инфекций, которые можно подцепить во время заплыва в фонтане, таких как конъюнктивит, грибок, острые кишечные, урогенитальные или респираторные инфекции, энтеро- и ротавирусные инфекции, менингит и вирусный гепатит А», — уточнили в мэрии.

Чиновники призывают родителей провести с детьми соответствующие беседы.