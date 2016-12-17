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Копейчанин нарек себя сыном Люцифера

Копейчанин нарек себя сыном Люцифера
Копейск , имя , фамилия , отчество , документы
23.12.2016 13:41:14

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22 Декабря 2016, 18:30

Имя отца он зарегистрировал в своих документах.

Житель Копейска изменил себе имя, фамилию и отчество и стал Никитосом Люциферовичем Светочеем. В городском ЗАГСе информацию о такой перемене подтвердили и отметили, что сейчас имя можно сменить на что угодно. Сообщение молодого человека о своих новых данных вызвало негодование в социальной сети.

Сегодня в социальной сети, в группе, посвященной Копейску, появилась фотография свидетельства о смене имени. На снимке видно, что 26-летний южноуралец, родившийся в Миассе, сменил в Копейске свое имя на Никитоса Люциферовича Светоча. Автор снимка сообщил, что «ничего необычного, просто сменил имя». Но почти все пользователи отреагировали негативно, оскорбляя молодого человека и ставя его психике неутешительные диагнозы. Был оставлен единственный положительный комментарий.

— А мне нравится! Улыбнуло, так улыбнуло! — написала в группе Ирина Братцева.

Профиль самого героя в социальной сети характеризует его как весьма неоднозначную личность. Молодой человек выкладывает фотографии с наркотиками растительного происхождения, себя с курительными аппаратами, а также немалое количество фотографий с оружием или зажигалками, сделанными в форме оружия. На одном из снимков он целится из автомата в представителя полиции. Информацию о смене имени подтвердили в Копейском ЗАГСе.

— Все верно, сменил на Светочей Никитос Люциферович. Сейчас законом никак это не регламентируется, любой желающий может сменить имя то, какое ему заблагорассудится, — сообщили сайту «Первый областной» в ЗАГСе.

Фото: blogspot.com

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