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«Город должен жить и работать». Копейск снова ждут выборы главы

«Город должен жить и работать». Копейск снова ждут выборы главы
Копейск , глава , Валерий Устинов , отставка
21.12.2016 19:22:48
«Город должен жить и работать». Копейск снова ждут выборы главы

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Собрание депутатов утвердило отставку Валерия Устинова.

Сегодня, 21 декабря, вновь избранный глава Копейска Валерий Устинов написал прошение об отставке. После согласования губернатора ее приняли и на заседании собрания депутатов. Теперь город снова ждет процедура выборов главы. Исполнять обязанности снова будет Владимир Бисеров.

Сегодня копейское собрание депутатов провело экстренное собрание. На повестке дня — отставка действующего главы Валерия Устинова. По состоянию здоровья вновь избранный глава попросил освободить его от занимаемой должности, отставку согласовал губернатор Борис Дубровский. Депутаты также приняли отставку главы и определили дальнейший порядок действий.

— Без главы мы не останемся. Согласно уставу, собрание депутатов выносит решение о возложении обязанностей на одного из заместителей, что мы сегодня и сделали. Что касается отставки главы, он попал в больницу и попросил освободить его от должности. Его отставку сегодня депутаты приняли. Пока обязанности главы будет исполнять заместитель по социальным вопросам. У нас есть изменение в уставе, согласно которому процедура, которая была до этого проведена в течение 2,5–3 месяцев, начиная с выборов членов комиссии, будет проведена снова,— рассказал сайту «Первый областной» председатель Собрания депутатов Копейского городского округа Владимир Емельянов.

В ближайшее время Копейск ожидает длительный процесс повторных выборов главы. Пока новый глава не будет избран, руководить муниципалитетом в должности исполняющего обязанности будет Владимир Бисеров. Он уже находился в этой роли во время недавних выборов, которые завершились победой Валерия Устинова.

— Утром я начал исполнять обязанности главы Копейска по случаю болезни действующего главы. В связи с тем, что собрание депутатов приняло отставку главы, я теперь буду исполнять обязанности на период работы конкурсной комиссии. Вопрос о том, чтобы снова вступить в борьбу за пост главы города, я пока для тебя не ставил. Я понимаю, что город должен жить и работать, все службы должны функционировать, тем более, что впереди длительные выходные. Наша задача сейчас— подготовить город к Новому году, чтобы наши жители не ощущали неудобств, — прокомментировал сайту «Первый областной» Владимир Бисеров.

Напомним, сегодня стало известно, что мэр Копейска Валерий Устинов отказался от занимаемого поста. По официальной версии, причиной стало состояние здоровья Устинова. В телефонном разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» Устинов заявил, что болен и опасается летального исхода.

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