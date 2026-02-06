Координаторы «Защитников Отечества» появятся в каждом муниципалитете Южного Урала

Именно они постоянно остаются на связи с ветеранами и их семьями

В каждом муниципалитете Челябинской области появятся координаторы фонда «Защитники Отечества». Ветеранам и их семьям оказывается комплексная поддержка, а координаторы остаются на связи и ищут индивидуальный подход к каждому, кто обращается за помощью.

«Именно социальные координаторы на связи с ветеранами в любое время, предлагают защитникам и их родным новые возможности для самореализации в профессии, спорте, искусстве, патриотическом воспитании и других областях. И они сами искренне радуются каждому достижению своих героев, ведь это лучшее подтверждение тому, что они все делают правильно»,— подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В филиале фонда по Челябинской области работают 54 соцкоординатора, в магнитогорском филиале — 7, в Златоусте и Копейске — по 2, в остальных муниципалитетах по одному специалисту.

«Мы увеличиваем штат наших социальных координаторов, до конца этого года планируем, что во всех муниципалитетах региона будут вести приемы социальные координаторы фонда „Защитники Отечества“. В ближайшее время, после обучения, приступят к работе социальные координаторы в селе Октябрьском и Уйском, в Миассе, Верхнем Уфалее, Златоусте, Пласте, Чесме, Троицке, Сатке и Копейске»,— сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова.

Новые сотрудники уже проходят обучение в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Екатеринбурге. Они получают знания в социальной сфере, учатся оказывать психологическую поддержку.

Отметим, что часть координаторов сами были защитниками или являются их близкими людьми. Именно они понимают, как важно оказать помощь, поддержать и направить, а также обладают такими качествами, как сопереживание и неравнодушие.