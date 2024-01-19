Координаторы фонда «Защитники Отечества» помогли бойцу СВО с документами

Демобилизованный по семейным обстоятельствам южноуралец не мог получить удостоверение ветерана

Соцкоординаторы Челябинского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» помогли демобилизованному отцу-одиночке получить удостоверение ветерана боевых действий.

Сообщается, что южноуралец вернулся из зоны СВО после смерти супруги от болезни, чтобы воспитывать восьмилетнюю дочку. Личное дело бойца было утеряно, без него военный не мог получить удостоверение ветерана боевых действий.

Тогда мужчина обратился в фонд «Защитники Отечества», и координаторы начали помогать мужчине в восстановлении документов.

«Сотрудники фонда много раз обращались в войсковые части, Чебаркульскую прокуратуру и Генпрокуратуру. Спустя несколько месяцев южноуральцу вручили долгожданный документ», — рассказали в фонде.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинске открыт на Университетской набережной, 123.