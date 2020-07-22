Координаторы «Чистых игр» посетят Южный Урал

Гостей ждёт экскурсия по Челябинску и региону.

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В Челябинскую область съедутся координаторы международного проекта «Чистые игры». Слёт состоится по инициативе организации «АнтиСмог» при поддержке министерства экологии региона. На Южнуй Уралв четверг, 23 июля, приедут гости из Хабаровска, Читы, Соликамска, Санкт Петербурга, Волгограда и Екатеринбурга и создатель проекта Дмитрий Иоффе.



В рамках визита на Южный Урал координаторы «Чистых игр» посетят «Уральское Бали» — Каолиновый карьер под Кыштымом. В пятницу, 24 июля, гостей познакомят с Челябинском. Совместно с «АнтиСмогом» общественники посетят городскую свалку, которая находится в процессе рекультивации, а затем, совместно с экопатрулём проедут по контрольным точкам заводов столицы области.

«В выходные экскурсия по уральским красотам продолжится в национальном парке „Таганай“, где планируется провести субботник, и завершится увлекательным сплавом по реке Ай»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

«Чистые игры» — это масштабные соревнования суть которых заключается в очистке природных территорий от мусора в игровой форме. Проект существует 7 лет и за это время стал международным. В Челябинской области соревнования регулярно проходят с 2017 года. В рамках проекта было проведено более 30 игр. В общей сложности в нём приняли участие более 1500 человек, собравшие 33,9 тонн раздельных отходов.