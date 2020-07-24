«Классный вид и нет запаха»: создатель «Чистых игр» оценил рекультивацию свалки

Гостей региона поразило отсутствие запаха на полигоне.

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Челябинск посетили координаторы проекта «Чистые игры» из 7 регионов России. Экологам-общественникам показали рекультвацию городской свалки. Увиденное впечатлило гостей Южного Урала. Сами же координаторы «Чистых игр» поделились опытом с челябинскими коллегами.



Организаторы «Чистых игр» из других городов прибыли на Южный Урал впервые. Всем 7 участникам слета в министерстве экологии вручили благодарности и подарили путеводитель по озерам, лесам и горам Южного Урала. Экологам-общественникам из Хабаровска, Читы, Соликамска, Санкт-Петербурга, Волгограда и Екатеринбурга и создателю проекта Дмитрию Иоффе показали челябинскую свалку. Здесь хранили мусор на протяжении 70 лет. Сейчас же на в Челябинске место, где хранили мусор почти 70 лет. Сейчас здесь не кольнул рекультивационных слоев толщиной в метр, которые не допускают проникновения воды и защищают окружающую среду от выбросов.

«Выглядит классно, классный вид, самое прикольно то, что нет никакого запаха! раньше если подходишь к любой свалке, то это за версту чувствуется. есть легки запашок, но непонятно, от свалки или от соседних заводов»,— подчеркнул создатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

«Чистые игры» — соревнования, проходящие в игровой форме. Участники очищают парки и водоемы от мусора. Проект существует 7 лет, а в Челябинской области он проводится четвертый год. Собранные а рамках «Чистых игр» отходы оправляют на переработку. Всего было проведено более 30 соревнования, в которых приняли участие более 1,5 тысяч человек. Они собрали почти 34 тонны раздельных отходов. Отметим, что на выходных общественников ждёт поход на гору Таганай и в сплав по реке Ай.