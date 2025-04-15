Концертный зал имени Прокофьева закрывают в Челябинске до конца лета

Филармонию ждет ремонт и реставрация

Концертный зал имени Сергея Прокофьева в Челябинске закрывается на ремонт и реконструкцию до конца лета, сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

Последнее мероприятие на сцене концертного зала состоится 5 мая. В этот день зрители станут гостями Московского пасхального фестиваля. Челябинцы услышат игру объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров, в качестве дирижера выступит народный артист России Валерий Гергиев.

«После закрытия зала Прокофьева концерты Челябинской филармонии будут проходить на сценах зала „Родина“ и Детской филармонии. Кассы концертного зала Прокофьева продолжат работать в обычном режиме», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь филармонии Ирина Кабанова.

Обновленный зал распахнет двери для зрителей 28 августа. Зритель увидит концерт Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема в рамках фестиваля «Какой удивительный мир!».