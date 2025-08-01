Концертный зал имени Прокофьева в Челябинске отмечает 75‑летний юбилей

Самому зданию уже больше 130 лет

Сегодня, 1 августа, свой 75-летний юбилей отмечает легендарный Концертный зал имени Сергея Прокофьева в Челябинске. За эти годы на его сцену не раз поднимались звезды мировой величины, а уж сколько произведений было исполнено в его стенах — не сосчитать.

Концертный зал имеет свою особую историю, при этом он является неотъемлемой частью Челябинской филармонии, образуя уникальную триаду с залом камерной и органной музыки «Родина» и областной детской филармонией, напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Именно здесь за десятилетия сформировался крепкий коллектив единомышленников. Их опыт, профессионализм и преданность искусству делают Челябинскую филармонию значимым центром культурной жизни региона»,— отметил он.

Кроме того, именно в Челябинской филармонии нередко рождаются необычные творческие коллаборации, а также формируются знаковые музыкальные бренды. В их числе — Государственный симфонический оркестр Челябинской области, Государственный академический ансамбль танца «Урал», Уральский диксиленд Игоря Бурко.

Алексей Текслер пожелал, чтобы юбилейный год стал для концертного зала началом нового этапа в развитии, а также реализации всех задуманных проектов.

Мало кто знает, но раньше здание концертного зала было... магазином. В начале XX века на том самом месте, где сейчас стоит зал, располагались двухэтажные магазины купцов Галеева и Ахметова. В 1920‑е годы здание реконструировали под кинотеатр, а ближе к середине прошлого века оно приобрело «театральный» облик. С 1948‑го по 1950-й там располагался Театр оперетты. В 1950‑м его передали под концертный зал, который сохраняется там по сей день.

Кстати, концертный зал является памятником истории и культуры XIX века.