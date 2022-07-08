Концертами и мастер-классами отметят День семьи, любви и верности в Челябинске

Празднование проведут в зоопарке, парках, скверах и возле храма

В Челябинске с размахом отметят День семьи, любви и верности. Молодой праздник в нынешнем году стал официальным — президент Владимир Путин подписал указ об этом в июне. Администрация города представила афишу торжества. Праздник будет проводиться два дня — 8 и 9 июля, в пятницу и субботу.

Сегодня, 8 июля, в 10:00 в зоопарке начнется интерактивный квест «Счастливы вместе!». Это мероприятие для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе будут концерт, игры и викторины, творческие мастер-классы, эстафета. На территории зоопарка организуют несколько интерактивных площадок. Например на «музыкальной» можно будет увлечься совместной семейной игрой по цветным партитурам, а также поиграть в «Угадай мелодию». На площадке «медицинская» врачи проконсультируют по разным вопросам. Будет и электронная помощница детского омбудсмена. По итогам квеста семьи-победительницы получат памятные призы, а завершится мероприятие танцевальным флешмобом «Ромашковое поле».

С 11:00 до 21:00 в горсаду имени А. С. Пушкина, ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина и в Саду Победы можно будет бесплатно покататься на аттракционах. В одни руки дадут до трех билетов.

Вечером, в 17:00, в Арт-сквере на набережной стартует мероприятие «Здоровье — твой выбор!». Организаторы проведут конкурсы и викторины, целью которых является формирование здорового образа жизни. В 21:30 покажут фильм «Любовь с ограничениями». Также вечером на челябинской телебашне включат праздничную подсветку с ромашками и сердечками.

В библиотеках Челябинска сегодня будут проводить мастер-классы, игры, информационные часы и квесты для взрослых и детей. В районных дворцах культуры и клубах тоже пройдут праздничные мероприятия. Организует торжество и храм святителя Василия Великого на проспекте Ленина, 6. В программе: колокольный звон, вручение свидетельств о рождении семьям, где появились дети в июле, чествование семей-долгожителей и многодетных семей, небольшой концерт и чаепитие.

День семьи, любви и верности в Челябинске продолжится 9 июля. Праздник в Арт-сквере с 14:00 до 16:00 проведут Российское движение школьников и «Авторадио». Программа будет насыщенной. Запланированы конкурсы для детей и взрослых, творческие номера, подарки и угощения, фотозона, настольные игры. Все желающие смогут сделать семейный арт-постер.