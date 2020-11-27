Концерт Полины Гагариной в Челябинске перенесли на весну следующего года

Решение было принято руководством области совместно с организаторами.

Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в Челябинске 2 декабря, перенесён на новую дату. Организаторы мероприятия и руководство Челябинской области пришли к договорённости. Теперь концерт запланирован на весну следующего года, рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.



«По совместному решению организаторов тура Полины Гагариной и властей региона сольный концерт артистки, который был запланирован на 2 декабря в Ледовой арене „Трактор“, переносится на весну 2021 года. Новую дату концерта сообщат организаторы позже, как будут достигнуты договоренности. Все ранее приобретенные билеты — действительны, также возможен возврат денежных средств»,— подчеркнули представители регионального правительства.

Напомним, о возможной отмене шоу Полины Гагариной стало известно в эту среду, 25 ноября. Ранее концерт не состоялся в соседнем Екатеринбурге, после чего всех зрителей пригласили в Челябинск. Тогда министр здравоохранения Юрий Семёнов заявил, что решение будет приниматься оперативным штабом региона.

Добавим, ранее на арене «Трактор» прошёл концерт группы «Би-2». Недовольство жителей Челябинска он вызвал из-за танцпола, на котором не соблюдалась социальная дистанция. После этого, руководство области заявило, что отныне во время пандемии танцевальные площадки на подобных мероприятиях будут закрыты.