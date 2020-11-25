Концерт Полины Гагариной в Челябинске могут отменить

Состоится ли шоу, зависит от оперативного штаба по коронавирусу.

В Челябинске могут отменить концерт Полины Гагариной, запланированный на 2 декабря. Аналогичное шоу уже вычеркнули из афиши в Екатеринбурге, где разбушевался коронавирус. Однако организаторы тура не растерялись и пригласили свердловчан всё по тем же билетам в Челябинск. А ведь эпидобстановка здесь тоже тяжёлая. Могут ли запретить выступление на площадке ледовой арены «Трактор», пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

«Целесообразность отмены концерта может обсуждать только оперативный штаб региона. А это коллегиальный орган, в который входят Роспотребнадзор, губернатор и Министерство культуры Челябинской области. Если концерт всё-таки состоится, организаторы должны придерживаться всех санитарно-эпидемиологических правил. Это касается и наличия масок, и рассадки в зале. Танцпола на этом шоу точно не будет», — заявил Юрий Семёнов.

В ноябре на ледовой арен «Трактор» прошел концерт группы «Би-2». О социальной дистанции зрители даже не вспоминали, а танцпол перед сценой был забит фанатами до отказа. После этого власти публично высказались о запрете танцполов во время пандемии. А 19 ноября в Челябинской области ввели новые ограничения: теперь подобные шоу разрешено проводить только после того, как условия их проведения будут согласованы с министерством культуры.