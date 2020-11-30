Проверка выявила многомиллионные нарушения в расходовании бюджетных средств мэрией Аргаяшского района

Это следует из отчёта по ревизии муниципалитета контрольно-счётной палаты.

Контрольно-счётная палата Челябинской области выявила нарушения после проверки в Аргаяшском районе. Так, специалисты ведомства нашли нецелевое использование бюджетных средств, а также избыточные и безрезультатные расходы бюджета. Это следует из отчёта по проверке, который был опубликован на сайте КСП региона.



В рамках ревизии специалисты охватили 2019 год и первое полугодие 2020 года. В результате было найдено нецелевое использование средств на 5,1 миллиона рублей, факты избыточного и безрезультатного расходования бюджета на 133,6 миллиона, недопоступление неналоговых доходов на 6,4 миллиона и нарушения, допущенные муниципальными учреждениями при расходовании субсидий, на общую сумму 0,4 миллиона рублей.

«Выявлены нарушения законодательства при осуществлении функций по управлению и распоряжению имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в том числе при передаче объектов недвижимого имущества в безвозмездное пользование и в аренду, при закреплении имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. На счетах бухгалтерского учета не был отражен 1 381 объект недвижимого и движимого имущества, в то же время балансовая стоимость имущества казны была завышена в учете на 117,6 миллиона рублей»,— гласит отчёт о ревизии Аргаяшского района.

В КСП отметили, что бюджетное законодательство нарушалось распорядителями средств и касалось формирования, утверждения и осуществления финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий для муниципальных учреждений. Также нарушались нормы законодательства о бухгалтерском учете и требования к составлению бюджетной отчетности, допускались нарушения нормативных документов при осуществлении оплаты труда работников учреждений.

«В ходе проверки реализации на территории Аргаяшского района мероприятий региональных проектов установлено, что в 2019 году не исполнен один целевой показатель регионального проекта „Формирование комфортной городской среды“, а также установлены риски не достижения в 2020 году отдельных показателей региональных проектов „Успех каждого ребенка“, „Современная школа“, „Культура“ („Культурная среда“)»,— добавили в КСП.

По результатам проверки представление и предписание отправлено главе Аргаяшского района Игорю Ишимову. Также представления направлены главам восьми сёл. Копии отчёта аудитора разосланы в прокуратуру и Следственный комитет Челябинской области.