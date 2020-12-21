Контроль за пожарной безопасностью усилят на новогодних праздниках в Челябинской области

Совещание по теме накануне провел Алексей Текслер

В Челябинской области в период новогодних праздников усилят контроль за пожарной безопасностью. В городах и районах Южного Урала организуют круглосуточные дежурства, а у жителей должны быть памятки с номерами экстренных и дежурных служб. Об этом в понедельник, 21 декабря, стало известно после заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.



Как отметили в пресс-службе правительства Челябинской области, помимо прочего котельные должны быть обеспечены запасами топлива, а источники электроснабжения — в исправном состоянии. К дачным поселкам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники и скорой помощи, организовать в муниципалитетах площадки для запуска фейерверков, а досуг людей должен учитывать пандемию.

«Массовых мероприятий, хороводов со скоплением людей не планируется. Но совсем лишать детей праздника мы тоже не будем. Поэтому будут новогодние спектакли в театрах с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, будут праздники в школах, но строго в пределах класса и без участия людей со стороны», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Во всех муниципалитетах области пройдут новогодние елки для детей. В то же время глава региона отметил, что считает недопустимым, когда малоимущие граждане вынуждены покупать билеты для сопровождения ребенка на елки, которые заявлены как бесплатные.

«У нас каждый год возникает одна и та же история. Вроде, с одной стороны, благое дело, детям в трудной жизненной ситуации даются бесплатные билеты на различные новогодние мероприятия, при этом родителей просят заплатить. Давайте вот без этого, коллеги, я вас очень прошу. Помогаете детям, пусть и сопровождающие придут бесплатно»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также поручения было дано курирующему замгубернатору Сергею Сушкову и всем главам. Они должны будут организовать своевременный вывоз ТБО во время новогодних праздников.