Контрастную температуру и дожди прогнозируют в Челябинской области 13 мая

Сохранится умеренный ветер с порывами

Сегодня, 13 мая, на юге Челябинской области будет по-летнему жарко, на остальной территории может быть всего около +10°C. Кратковременные дожди сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске прогреется до +15°C. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточного направления, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на +12°C. Пасмурно. Небольшой дождь возможен утром и вечером. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до +11°C. Облачно, кратковременные осадки. Ветер восточного направления, около 4 метров в секунду.

Златоустовцам также достанется пасмурная погода и +10°C. Ветер восточный, до 5 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +18°C. Облачно. Ветер восточного направления, 5 метров в секунду.

В Усть-Катаве ожидается около +15°C. День выдастся пасмурным. Осадков быть не должно. Ветер восточный, до 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит около +21°C. Облачно. Ночью возможен дождь с грозой. Ветер восточного направления, до 6 метров в секунду.

В целом градусники покажут от +12 до +17°C на севере и до +23°C на юге. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер восточного направления, от 4 до 9 метров в секунду, локально с порывами до 14 метров в секунду.