Контрастная температура и дожди ожидаются в Челябинской области 21 апреля

В большинстве районов ветер стихнет

Сегодня, 21 апреля, в Челябинской области температура будет контрастной: на юге сохранится аномальное тепло до +24°С, а где-то температура рухнет до +7°С. Местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +14°С. Пройдет кратковременный дождь. Не исключается гроза. Ветер восточный, около 3 метров в секунду.

В Миассе температура достигнет +13°С. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер юго-восточный, слабый.

В Златоусте зарядят дожди. Градусники покажут около +14°С. Ветер южного направления, 3 метра в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +24°С. День выдастся солнечным. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

Воздух в Бредах и Пласте прогреется до +25°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

А в Верхнем Уфалее и Снежинске ожидается около +7°С и небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Жителям Южноуральска синоптики также обещают небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +13°С. Ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +11 до +16°С, дневной прогрев в южных и крайне западных районах составит от +19 до +24°С. Облачно с прояснением, ожидаются кратковременные дожди. Локально вероятны грозы. Ветер северо-западного направления с переходом на южное, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.