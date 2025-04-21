Контрастная погода сохранится в Челябинской области на предпоследней неделе апреля

В регионе будет то аномально тепло, то ниже +10 градусов

На наступившей неделе жителей Челябинской области ждут значительные температурные качели: почти каждый день перепады будут достигать 13—15 градусов. В начале и в конце недели пройдут небольшие дожди. Подробнее о погоде с 21 по 27 апреля — в материале ИА «Первое областное».

Как сообщают синоптики, всю неделю над уральскими регионами будет присутствовать фронтальная зона, которая под влиянием проходящих циклонов будет постоянно смещаться. Это и станет причиной перепадов температур и выпадения осадков.

В Челябинске, например, сегодня всего +13 градусов и дождь. Но уже во вторник температура поднимется до +25 градусов и выглянет солнце. В среду резко похолодает до +10, небо затянется. В четверг и пятницу в городе снова будет по-летнему тепло. В выходные синоптики обещают небольшой дождь и около +15 градусов.

На юге области летняя погода — до +24 градусов — будет держаться на протяжении всей недели. С четверга зарядят дожди, но температура воздуха существенно не снизится.

В северных районах контрасты температур будут особенно существенными: во вторник градусники покажут до +23 градусов, а уже в среду столбики термометров упадут до +7 градусов. До конца недели ожидаются перепады от +12 до +20 градусов и небольшие дожди.

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