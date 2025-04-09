Контрастная погода с дождями и снегопадами ожидается в Челябинской области 10 апреля

Из-за шквалистого ветра и сильных осадков объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 10 апреля, погода в Челябинской области окажется контрастной: на юге сохранится жаркая погода и пройдет дождь с грозой и шквалистым ветром. На севере и в горах может пройти снег. Как рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра, изменение погоды вызвано выходом южного циклона.

В Челябинске ночная температура составит от +4 до +6°C. Дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +10…+12°C. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер западной четверти с переходом на восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +3 до +8°C, в горах — до −2°C. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Грозы. Дневной прогрев в северной половине региона составит от +8 до +13°C, в горах ожидается до +5°C. В южной половине синоптики прогнозируют от +17 до +22°C. Облачно с прояснением, в южных районах пройдут небольшие, локально умеренные дожди, грозы и град, местами крупный. В северных районах — дождь и мокрый снег. В горах обещают сильные осадки и гололед. Ветер западный с переходом на восточный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление порывов от 20 до 25 метров в секунду.