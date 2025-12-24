Контраст температур от −2 до −20 ждет южноуральцев 24 декабря

Холоднее всего будет на крайнем севере, теплее — на юге

Волна холода уже добралась до северных районов Челябинской области. Сегодня, 24 декабря, она постепенно будет охватывать остальную территорию региона. Там, куда пришли морозы, осадки прекратятся. На юге на фоне сохраняющегося тепла еще возможен слабый снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −12°C с дальнейшим понижением до −18°C. Небольшой снег и северный умеренный ветер.

В Магнитогорске — около −7°C. Облачно с прояснениями.

Жителям Карталов достанутся слабый снег и −3°C. В Троицке чуть ниже — около −5. Без осадков также не обойдется.

В Миассе ожидается −13°C. Переменная облачность. Ветер северо-западный, слабый.

В Златоусте — до −17°C и малооблачно.

Холоднее всего сегодня в Нязепетровске — до −28°C. Солнечно и без ветра.

В целом температурный фон в регионе будет колебаться от −2 до −20°C. На дорогах местами гололедица от снежного наката. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.