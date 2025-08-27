Контраст температур, грозы и сильный ветер ждут Челябинскую область 27 августа

Местами выпадет град

Сегодня, 27 августа, на юге Челябинской области будет аномально жарко, а в горах может похолодать до +15 градусов. По данным синоптиков, это обусловлено прохождением через территорию региона контрастного фронта. А циклон принесет дожди и грозы. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +22°C. Кратковременные дожди. Вероятна гроза. Ветер северо-западный, слабый, но с порывами.

В Магнитогорске немногим больше — до +24. Дождь ожидается только утром, в целом переменная облачность.

Еще южнее — в Бредах — воздух раскалится до +32 градусов. Здесь осадков и вовсе не будет.

А в Снежинске, например, прогнозируют всего около +17 градусов. Дождь пройдет в первой половине дня. Ветер неустойчивый, слабый.

В Трехгорном — на градус выше и небольшой дождь. Почти без ветра.

В Бакале еще холоднее — всего +15. Небольшие осадки также пройдут преимущественно в первой половине дня.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +17 до +30°C. Облачно с прояснением, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Синоптики также предупредили о грозах и граде. Ветер западный, 3—8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. При грозах почти шквал — до 18 метров в секунду.