Контракты по проектам инициативного бюджетирования должны быть отыграны к 1 марта

Челябинский губернатор дал ряд поручений на первом в 2024 году совещании с главами

Вывоз снега, Год семьи, поддержка НКО, инициативное бюджетирование и диспансеризация стали основными темами первого в 2024 году областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области. Алексей Текслер дал ряд поручений и подчеркнул, что ждет от градоначальников еще более активной и ответственной работы.

Совещание губернатор начал с погоды и готовности муниципалитетов к ее колебаниям.

«Текущая зима уже вошла в тройку самых снежных в истории Южного Урала. Работы по расчистке дорог подрядчики вели по всей области практически круглосуточно. Тем не менее, некоторые подрядные организации свои контрактные обязательства в полной мере не выполнили. Готовности к таким осадкам не было. Важно сделать правильные выводы, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также прошу внимательно следить за состоянием инженерных коммуникаций, особенно сетей отопления и электроснабжения, оперативно отрабатывать вопросы с управляющими компаниями», — обратил внимание Алексей Текслер.

Отдельное поручение губернатор дал администрации Челябинска: ускорить вывоз снега и наведение порядка в городе.

Говоря о готовности к чрезвычайным ситуациям и приведя в пример последние резонансные пожары, Алексей Текслер поручил областному главку МЧС, главам муниципалитетов и министерству общественной безопасности в формате профилактических визитов проработать вопросы безопасности с собственниками ТРК, рынков, оценить возможность подъезда пожарных машин и транспорта других экстренных служб.





Алексей Текслер акцентировал внимание глав, что ожидает более активной и ответственной работы в этом году по всем направлениям:

«Надо пользоваться поддержкой региона и федерального центра, максимально использовать возможности госпрограмм и всероссийских конкурсов. По-прежнему нацеливаю всех на прямую коммуникацию с жителями региона и поддержку общественных инициатив».

Отдельно он остановился на проектах по инициативному бюджетированию. На реализацию порядка 600 проектов в этом году будет выделено 2,25 миллиарда рублей. Губернатор напомнил о необходимости контрактации до 1 марта. Закончить работу по проектам муниципалитеты должны до 1 сентября.

Активно контрактоваться губернатор призвал и по нацпроектам, которые в текущем году будут либо продлены, либо перезапущены в обновленном виде по решению президента страны.

«По итогам 2023 года кассовое исполнение составило 99,02%. Коллеги, жду от вас положительной динамики в этом году», — акцентировал Алексей Текслер.

Помимо бюджетирования, глава региона поручил главам подключать и другие механизмы, в том числе грантовую поддержку НКО. Уже в этом году 63 южноуральские организации победили в первом конкурсе Фонда президентских грантов, показав третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Знаю, что наши общественники могут привлекать еще больше федеральных и региональных средств в муниципалитеты, решать важные социальные задачи. Это требует поддержки местных властей — правовой и организационной. В муниципальных образованиях должны быть созданы ресурсные центры или проектные офисы, которые будут помогать НКО», — уточнил губернатор.

Заключительный блок поручений губернатора касался вопросов социальной поддержки и здоровьесбережения. В частности, Алексей Текслер напомнил, что с 2024 года увеличена единовременная выплата южноуральцам, поступающим на военную службу по контракту и отбывающим в зону СВО и поручил довести данную информацию до жителей области, при необходимости помогать в оформлении документов.

Также муниципалитетам предстоит в ближайшее время завершить формирование плана проведения Года семьи в территориях и провести его под флагом семейных отношений как главных ценностей российского общества, главам — на постоянной основе уделять внимание этому вопросу, проводить встречи с многодетными семьями и семьями участников СВО.

В заключение Алексей Текслер подвел итог работы по диспансеризации и вакцинации от гриппа. Так, профилактические мероприятия прошли более 1,6 миллиона жителей области, показатели охвата превысили позапрошлогодние вдвое. Цель на 2024 год — охватить профосмотрами 70% южноуральцев. Поэтому губернатор призвал глав начинать работу по этому вопросу уже сейчас, активнее сотрудничая с работодателями.