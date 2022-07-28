Контракты по нацпроектам в Челябинской области должны быть закончены к декабрю - Алексей Текслер

Алексей Текслер обозначил министрам и главам территорий сроки реализации госконтрактов по нацпроектам и благоустройству

Контракты по национальным проектам в Челябинской области должны быть исполнены до начала зимы, а сэкономленные или невостребованные деньги — вернуться в бюджет. Руководители территорий и областных ведомств Южного Урала получили 28 июля соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера.



«Я знаю отдельные позиции отдельных глав, мы всего боимся, ничего не хотим, так сказать, и прочее, прочее. Я хочу обратить внимание, что мы сейчас уже начинаем работу по формированию бюджета на следующий год, в целом на следующую трехлетку. Тем, кто сорвёт в этом году сроки финансирования тех или иных объектов, автоматически на следующий год ничего переноситься не будет», — предупредил Текслер глав территорий.

Отдельно Алексей Текслер остановился на программе «Формирование комфортной городской среды». Напомним, из областного бюджета в 2022 году дополнительно выделено 62 миллиона рублей тем городам и районам, чьи жители активнее прочих голосовали за выбор объектов благоустройства. Однако подарок сделан не просто так: губернатор поставил задачу текущие работы по облагораживанию общественных пространств и дворов завершить до начала осени, а контракты на следующий, 2023 год, начинать отыгрывать уже сейчас.

Наконец, губернатор обратил внимание на взаимодействие муниципалитетов с потенциальными инвесторами. Челябинская область находится на девятом месте в Национальном инвестиционном рейтинге. Однако это не значит, что инвесторы стоят в очереди.

«Этого недостаточно, нужно постоянно держать руку на пульсе, главам работать с инвесторами. В каждом муниципалитете должны реализовываться новые инвестпроекты. Из этого складывается общая картина привлекательности всего региона», — подчеркнул Алексей Текслер.