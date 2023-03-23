Контрактнику из Кизильского района военком вручил благодарность Верховного главнокомандующего

Сергей Сальников рассказал о службе в зоне боевых действий и дал советы желающим поступить на службу по контракту

Кизильчанин Сергей Сальников, раненный в ходе специальной военной операции, еще в госпитале получил медаль «За отвагу». Молодой человек совсем не ожидал, что уже на малой родине его догонит еще одна награда — благодарность Верховного главнокомандующего.



В разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства Сергей был немногословен. О себе говорил неохотно: призвался на срочку в 239-й гвардейский (а с лета 2022 года — еще и ордена Жукова) танковый полк чебаркульской дивизии. Не дожидаясь дембеля, подписал контракт, а вскоре началась специальная военная операция на Украине. Оператор-наводчик танка Т-72Б Сальников участвовал в СВО с первого дня.

«В первом заходе — мы работали на киевском направлении — было очень жестко. Потом полк выполнял задачи в ДНР и ЛНР. Там и люди совсем по-другому, по-доброму реагировали на российских военных, наладилась ситуация с поставками, с организацией. А вскоре начали приходить посылки от волонтеров. Я сам, если честно, ни одного благотворителя не видел, но подарки и мне передавали. Казалось бы, мелочи: чай, средства гигиены, сладости, какие-то бытовые штуки — но в условиях боевых действий они были просто бесценны, ведь на передовой всего этого не хватает или просто нет», — рассказывает контрактник.

Об обстоятельствах, при которых танкист заработал медаль и благодарность главы государства, Сальников говорить не имеет права. Сказал только: в июне экипажу поставили боевую задачу, мы выдвинулись, был бой, получил ранение, но задачу выполнили.

Сейчас Сергей — гражданский человек. Но всерьез раздумывает снова заключить контракт: без разницы куда, лишь бы род войск остался прежним. Но лучше, конечно, в родной полк: там осталось очень много друзей.

«Ребятам, которые решили сейчас идти на контракт, могу сказать одно: нельзя идти туда из-за чьих-то уговоров или денег. Нужно очень четко себе представлять, ради чего ты берешь в руки оружие, ради чего собираешься воевать. Это не значит — идти в армию, чтобы геройствовать, надо все-таки быть осторожными. Но, когда окажетесь в зоне боевых действий, — не паникуйте и не унывайте. Всегда есть надежда на лучшее», — передал кизильчанин будущим новобранцам.