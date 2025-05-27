Контрактник из Казахстана получил 6 лет российской колонии за дезертирство

Мужчина получил денежную выплату от Минобороны и попытался сбежать на родину

В Магнитогорске вынесли приговор военнослужащему-контрактнику из Казахстана. Он признан виновным в дезертирстве и попытке незаконного пересечения госграницы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, гражданин Казахстана заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ в сентябре 2024 года, получил положенную — немалую — выплату и скрылся.

«1 октября 2024 года военнослужащий не явился из увольнения в расположение воинской части в Ростовской области. Купил мотоцикл, на котором добрался до приграничной зоны в Варненском районе Челябинской области, где 15 октября 2024 года попытался перейти границу, но был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ», — говорится в материалах суда.

Военнослужащий признан виновным по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство) и по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (попытка пересечения госграницы); по совокупности ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.