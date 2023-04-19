Контрактник из чебаркульской дивизии Даниил Статов рассказал, как боксера занесло на спецоперацию

Получивший ранение ноги сержан-танкист намерен выиграть «Кубок Танкограда»

Один из претендентов на победу в стартовавшем 18 апреля всероссийском турнире по боксу «Кубок Танкограда» — КМС Даниил Статов. 26-летний парень намерен добиваться золота и звания мастера спорта, хотя еще не полностью оправился от полученного в минувшем ноябре пулевого ранения ноги. Пулю Даниил заработал в ходе специальной военной операции: он не только спортсмен, но и сержант-танкист с восьмилетним стажем.



Побеседовать с Даниилом удалось перед тренировкой в челябинском спорткомплексе «Динамо». Даня занимается боксом с 16 лет, но сам признается, что всерьез, с выездом на соревнования, начал работать только в последние четыре года. Стаж армейской службы у сержанта Статова — только восемь лет. И разговор с ним пошел не о спортивных успехах, а о спецоперации, ведь в зоне боевых действий Даниил провел девять месяцев без перерыва.

Но все-таки сначала корреспондент Первого областного информагентства не мог не спросить: а как перспективного спортсмена вообще занесло сначала в армию, а затем — на СВО? Даниил только пожал плечами:

— А как оно бывает? В 18 пришел служить срочную службу. К ее концу, как и каждый мужчина, начал задумываться, как дальше жить, какой путь выбрать. Хотелось куда-нибудь в органы — в полицию, ОМОН, спецназ. Романтика ведь! Мне предлагали оставаться на контракте еще до дембеля, тем более что как раз вскоре чебаркульская танковая бригада должна была снова разворачиваться в дивизию. Но тогда не остался.

Попытался после дембеля устроиться во вневедомственную охрану, все испытания прошел, но не взяли. Объяснили, мол, и бывалые люди по четыре года ждут. Я четыре года ждать не захотел.





Составил для себя план, несколько вариантов, как жить дальше. Первое — устроиться на завод. Но не хотелось, честно говоря. Второе — на госслужбу в какую-нибудь структуру. И, наконец, третий вариант — контрактная служба. Начал пробовать все варианты, и вот, в итоге, вернулся на контракт и задержался в 90-й дивизии на несколько лет.

— И, как ветеран дивизии, попал на специальную военную операцию...

— Да, мы зашли 26 февраля (2022 года. — Прим. ред.), и пробыл я там до ноября, без отпуска. Честно скажу, на первом этапе была жесть! Сначала мы стояли на черниговском направлении, буквально в 20 километрах от Чернигова работали. Осенью перекинули нас на оборону левого берега Днепра.

С февраля по сентябрь я был водителем грузовика, доставлял боеприпасы. Скажу честно, не самая легкая работа. Потому что для противника тыл — это сладкие пирожочки. Нет тыла — нет и передка, нет ничего вообще. И у ВСУ в основном и была задача по тылу работать.

А с сентября перешел в пехоту и вместе с парнями служил в 239-м танковом полку. Наш командир, Герой России полковник Шиц, — классный мужик! Это реально человек с большой буквы! Он с нами постоянно находился, помогал. К нему по любой проблеме можно обратиться! У него просто нереальный авторитет в моих глазах.





— Ты попал на специальную военную операцию, уже имея серьезный опыт военной службы. А что скажешь о парнишках, которые подписывают контракт прямо в ходе срочной службы?

— У меня конкретный пример есть. Двоюродный брат пришел служить срочную службу, и я уговорил его сам подписывать контракт. А он до этого грузчиком работал где-то, хотя сам — специалист по компьютерам. И вот он, отслужив всего два-три месяца, подписал контракт, это был как раз конец 2021 года. И его тоже взяли на СВО!

Я очень за него переживал и переживаю, боялся, как бы не случилось чего с братом. Даже предлагал, мол, давайте, я сам здесь останусь, только брата отправьте в тыл, пацан же совсем! Но нет, возмужал. Сейчас как раз тоже приехал в отпуск, но скоро туда вернется.

— Как ты был ранен?

— Мы сидели в ноябре в обороне, двумя днями раньше прошла информация, что на нашей стороне Днепра высадились украинские водолазы. Я уже должен был ехать в отпуск, командир пообещал: «вахта» приедет, тебя первым в отпуск и отправим, никуда не суйся! Но в один из вечеров пошли с товарищами в лесополосу — устроить себе уют, надоело спать на голой земле. И внезапно началась перестрелка! Мы начали стрелять в ответ, отступали. И вот тогда меня прошило. Я еще пару шагов сделал и упал. Пацаны не бросили, подбежали, утащили, сразу оказали первую помощь. И дальше — загрузили в «Урал» и доставили в госпиталь.





Врачи сначала сказали, что ранение легкое. Но потом, уже в московском госпитале, оказалось, что и кость задета, в ней трещина, и нерв разорван в ноге. У меня до сих пор не шевелится стопа.

— Положенную компенсацию получил?

— Пришлось подождать, конечно. Но соответствующие органы помогли, мне выплатили причитающиеся деньги. Сейчас у меня идет реабилитационный отпуск, в обычном так и не успел «на войне» побывать. Надеюсь, смогу и нормальный отпуск за тот и этот год отгулять (улыбается).





— Что можешь посоветовать тем мужчинам, которые сейчас собираются подписать контракт с ВС РФ и пойти защищать свою Родину?

— У меня практические советы. Во-первых — быть всегда начеку. Во-вторых — включать свою голову, слушать командира и товарищей, особенно тех, у кого опыта больше, чем у тебя, пусть даже и всего на три месяца. Это современные бои, там задействовано все, что можно, — дроны, авиация... Люди неопытные страдают чаще всего от собственных ошибок. Например, после минометного прилета надо еще три-четыре секунды подождать после разрыва, пока упадут все осколки — они же могут и от дерева какого-нибудь отлететь. Кто этого не учитывает и поднимается сразу, рискует получить осколок и остаться без головы.

— Когда закончится отпуск, то...

— То туда опять, я согласен, без проблем. Сейчас главное — восстановиться, залечить все свои болячки!