Контракт, доступный для всех: ЮУрГУ предоставляет скидки на обучение

Дисконт распространяется на большое число образовательных программ

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Преимуществом обучения на контракте в ЮУрГУ является система скидок, которая распространяется на большое число образовательных программ, реализуемых в вузе. Ниже предлагаем вам познакомиться с детальной информацией, как получить скидку (более конкретная информация может быть предоставлена в приемной комиссии ЮУрГУ).

Студенты, поступившие на первый курс на образовательные программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, могут претендовать на скидки в зависимости от суммы баллов ЕГЭ (или результатов вступительных испытаний).

Направления подготовки, на которые необходимы три экзамена ЕГЭ при поступлении:



скидка 20% предоставляется, если сумма баллов ЕГЭ (или результаты вступительных испытаний) составляет 240 и выше;

15% — в диапазоне от 200 до 239;

10% — от 170 до 199.

Направления подготовки, на которые необходимы два экзамена ЕГЭ при поступлении:

скидка 20% может быть получена, если сумма баллов ЕГЭ (или результаты вступительных испытаний) составляет выше 160 баллов;

15% — от 133 до 159 баллов;

10% — от 113 до 132.

Для того чтобы получить скидку на второй год обучения, необходимо соблюдать следующие условия: отсутствие академических задолженностей и задолженности по плате за обучение, окончание сессии в предыдущих семестрах только на оценки «хорошо» и «отлично».

Студенты, поступившие на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения, в случае, если средний балл оценок на предыдущем уровне образования (бакалавриат/специалитет) находится в следующих диапазонах:



4,5 и выше баллов — 20%;

от 4,0 до 4,49 балла — 10%.

Скидка сохранится на второй курс обучения, если первый год обучения в магистратуре будет закончен на отличные оценки.

Скидки предоставляются студентам-первокурсникам, поступающим на программы среднего профессионального образования (СПО), при условии:



средний балл аттестата составляет от 4,80 до 5,0 — 10%;

средний балл аттестата от 4,50 до 4,79 — 7%.

Обучающиеся всех курсов и форм обучения (это относится в том числе к тем, кто уже обучается в ЮУрГУ), оплатившие до 31 августа 2024 года полную стоимость обучения, установленную приказом ЮУрГУ на 2024/25 учебный год, могут претендовать на скидку в размере 3%.

Номер телефона приемной комиссии ЮУрГУ: 8 (800) 300-00-55.

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Рекламодатель — ФГАОУ ВО «ЮУРГУ (НИУ)».