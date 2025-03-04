Контрабандную баранину нашли рентгеном и вернули в Челябинскую область

Машину с мясом задержали на границе с Казахстаном

Спрятанное мясо, которое пытались вывезти без документов, обнаружили Россельхознадзор и пограничники на пропускном пункте «Бугристое» на границе с Казахстаном, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления надзорного ведомства.

Машина со спрятанным мясом пыталась проехать из Челябинска в Карабалык Республики Казахстан. Тайник нашли с помощью рентгеновской установки. В кузове машины оказалась двойная стенка. В укрытии разместили 150 килограммов мяса без ветеринарно-сопроводительных документов, ветеринарного сертификата Таможенного союза. В среднем это от трех до шести баранов.

Машину завернули, выезд через границу ей запретили. На хозяина составили протокол, его накажут за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства.