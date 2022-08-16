Контейнеры для раздельного сбора мусора начали устанавливать в Магнитогорске

Рассказываем, какие отходы можно выбрасывать в яркие красные баки

В Магнитогорске вводят практику раздельного сбора мусора: на контейнерных площадках начали появляться специальные баки, предусмотренные для складирования различных видов отходов, отделенных от других. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

«Жителям предлагается выделять из мусора вторсырье — пластик, стекло, бумагу, металл — и складировать его в отдельный контейнер. Глубокое разделение, которое будет называться уже не раздельный сбор, а селективное накопление, планируется внедрять постепенно, в тесном контакте с жителями и управляющими компаниями», — рассказали в мэрии.

В администрации подчеркнули, что установленные контейнеры по своей конструкции, цвету и маркировке полностью соответствуют постановлению правительства Челябинской области «О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора».

В конце июля контейнеры для раздельного сбора мусора установили в жилых комплексах «Твоя привилегия» и «Вишневая горка» в Сосновском районе. В зеленые баки, как и прежде, жители выбрасывают смешанные отходы, а в новые красные — исключительно ПЭТ-тары и пластиковые емкости от напитков и бытовой химии. Собранный в специальные контейнеры пластик направляют на переработку.

Недавно министерство экологии региона объявило об отборе городов для предоставления субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Деньги на покупку баков направили из федеральной казны.