Контакт-центр ТФОМС Челябинской области снова работает 24/7

Операторы принимают вопросы и жалобы по бесплатным услугам поликлиник и больниц

Единый контакт-центр в сфере ОМС Челябинской области возобновил работу в круглосуточном режиме. Линия 8-800-300-1003 опять работает без перерывов и выходных, сообщает пресс-служба ведомства.

Операторы ТФОМС рассказывают о правах пациентов, имеющих полис обязательного медицинского страхования. Специалисты могут оценить законность действий поликлиники или больницы, а также принять у вас жалобу на медицинскую организацию.

Помимо контакт-центра ТФОМС те же вопросы и жалобы можно адресовать специалистам страховых компаний, где пациенты получали полисы ОМС. График работы контакт-центров страховщиков есть на сайте www. foms74.ru в разделе «ОМС в Челябинской области».