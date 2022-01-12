В Челябинской области будут консультировать родителей воспитываемых дома дошкольников

Семьи получат советы по обучению таких малышей

В Челябинской области откроют пять консультационных центров для родителей малышей, которые по разным причинам не ходят в садик, сообщает Минобр региона.

«Педагоги дошкольного образования, психологи, логопеды и другие специалисты консультационных центров будут учитывать запросы семьи. Центры будут давать родителям готовые рецепты по любой проблематике и поддерживать у родителей интерес к совместной деятельности с ребенком», — говорит начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Челябинской области Анна Исанкина.

В 2022 году центры будут работать на базе:

— «Областного центра диагностики и консультирования»;

— челябинского детсада № 308 «Звездочка»;

— челябинской специальной коррекционной общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 83;

— детсада № 18 в деревне Казанцево Сосновского района;

— школы № 12 в Саткинском районе.

К работе в Центрах привлекут опытных специалистов, которые систематически проходят курсы повышения квалификации.

Помимо очной работы, центры планируют консультировать семьи дистанционно.