Константин Гоголев: детям пришлось объяснять на пальцах причины спецоперации

Председатель озерского общества слепых — о работе общественников после начала боевых действий

Многие школьники, привыкшие слепо верить информации из интернета, с началом специальной военной операции на Украине оказались во власти лжи. Другие просто не понимали, что происходит. Озерские общественники одними из первых взялись за разъяснительную работу среди младшего поколения, рассказал Первому областному информагентству председатель местной организации Всероссийского общества слепых Константин Гоголев.



«Мы одни из первых общественных организаций Озерска отреагировали на начало спецоперации на Украине. Организовали онлайн-концерт в поддержку наших Вооруженных сил. Совместно с ДОСААФ провели уроки мужества в двух городских коррекционных школах, привлекли к ним участников боевых действий. Эффект оказался положительный. Многие дети, как оказалось, вообще не понимали, что и почему происходит. Пришлось на пальцах объяснять, как и почему началась и проходит спецоперация. Все-таки разница между живым общением и информацией в интернете, где сейчас очень много фейков и инсинуаций.

Эту работу мы продолжаем и сейчас. Объявили конкурс на патриотические ролики среди детей «Урал — опорный край державы». Скоро пройдет инклюзивный патриотический квест. Он вообще-то ежегодный, но в этом году стал еще и актуальным. Ведь боевые действия идут не только на Украине — война идет в информационном пространстве. И такие мероприятия дают детям знания, защищают их от информационных атак. Кстати, наша практика по проведению патриотических квестов взята на вооружение не только в Челябинской области. Уже в июле по инициативе Всероссийского общества слепых в Челябинске пройдет федеральный форум «Урал — опорный край державы».