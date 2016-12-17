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«Первый областной» подводит итоги розыгрыша билетов на «Мегадиско»

«Первый областной» подводит итоги розыгрыша билетов на «Мегадиско»
«Мегадиско» , конкурс , итоги , победители
15.12.2016 17:41:29

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Победителям удалось найти танцевальные элементы на сайте быстрее всех.

«Первый областной» подводит итоги новогоднего конкурса для детей и их родителей. Читатели сайта 1obl.ru должны были найти три новости, опубликованные на сайте, с «лишним» элементом. Одним из условий была оперативность — заслуженные призы получили читатели, приславшие верные ссылки первыми.

Самые внимательные читатели сайта «Первый областной» могли заметить лишние изображения в формате «гифок», не связанные с новостью. Три танцевальные «гифки» затерялись в новостях о флешмобе медиахолдинга ОТВ, вирусном видео с вратарем «Трактора» в фигурных коньках и новогодней афише. Победители получают по одному билету на «Мегадиско — тинейджер», который состоится 30 декабря в КРК «Мегаполис».

Победители:

Александра Бабинец

Анастасия Воробьева

Руслан Шакирьянов

Степан Дьяконов

Евгений Мастер

Татьяна Санникова

Ольга Дьяконова

Выглядели правильные ответы вот так:

h0u5U7.png0v8b8J.pnguPxZ84.png

А вот и сами гифки: 

file-_1_.gif

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От всей души поздравляем наших победителей и благодарим всех читателей за участие. Вручение пригласительных на детский праздник состоится в ближайшее время. Все победители будут оповещены об этом лично.

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