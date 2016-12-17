«Первый областной» подводит итоги розыгрыша билетов на «Мегадиско»

Победителям удалось найти танцевальные элементы на сайте быстрее всех.
«Первый областной» подводит итоги новогоднего конкурса для детей и их родителей. Читатели сайта 1obl.ru должны были найти три новости, опубликованные на сайте, с «лишним» элементом. Одним из условий была оперативность — заслуженные призы получили читатели, приславшие верные ссылки первыми.
Самые внимательные читатели сайта «Первый областной» могли заметить лишние изображения в формате «гифок», не связанные с новостью. Три танцевальные «гифки» затерялись в новостях о флешмобе медиахолдинга ОТВ, вирусном видео с вратарем «Трактора» в фигурных коньках и новогодней афише. Победители получают по одному билету на «Мегадиско — тинейджер», который состоится 30 декабря в КРК «Мегаполис».
Победители:
Выглядели правильные ответы вот так:
А вот и сами гифки:
От всей души поздравляем наших победителей и благодарим всех читателей за участие. Вручение пригласительных на детский праздник состоится в ближайшее время. Все победители будут оповещены об этом лично.