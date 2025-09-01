Конные скачки пройдут в Троицке 6 сентября

В спортивных соревнованиях на приз губернатора Челябинской области соберутся 75 наездников

6 сентября на ипподроме в Троицке состоятся конноспортивные соревнования на приз губернатора Челябинской области. В них примут участие наездники и всадники на 75 лошадях с Южного Урала и из соседних регионов, включая Тюменскую, Свердловскую, Курганскую области и Республику Башкортостан, сообщает пресс-служба Минсельхоза области.

В программе состязаний — 7 заездов на лошадях призовых и рысистых пород, включая орловскую, а также 3 скачки на лошадях верховых пород. Участие лошадей будет разделено по возрастным группам: 2-летние, 3-летние, 4-летние и старше. Состязания пройдут на дистанциях 1600, 2400 и 3200 метров, а в традиционной игре аламан-байга — на 6 километров.

Также гостей ждут народные забавы, ярмарка с аграрной продукцией и экспозиция народных промыслов, национальные юрты от участников ярмарки из соседних округов.

Сотрудники Троицкого центра по развитию коневодства активно готовят ипподром к празднику. Победителей ждут ценные подарки и дипломы.