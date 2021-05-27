Конкурс в колледжи вырос на Южном Урале

Кое-где для поступления нужен аттестат с отличием

В Челябинской области выпускники школ все чаще выбирают поступление в колледж. Например, получить среднее профессиональное образование планирует каждый второй девятиклассник, отмечают в региональном министерстве образования и науки.

«По конкурсу на бюджетные места мы видим, как растет престиж среднего профессионального образования. Большой популярностью пользуются IT-специальности, машиностроительное направление, металлообработка. Традиционно высокий конкурс на педагогические специальности, семь человек на место», — прокомментировала ситуацию начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Ольга Сатирова.

Ушли в прошлое времена, когда в колледж поступали ребята с плохими оценками в аттестате. Чтобы занять бюджетное место, сегодня нужно иметь аттестат с хорошими оценками. Есть колледжи, где средний проходной балл — 4 и выше. В некоторых образовательных организациях есть целые группы, где учатся ребята, окончившие школу с отличием.

Поступить в колледж сегодня можно после 9-го и после 11-го класса. Разрешено подавать документы в неограниченное количество ссузов. В Челябинской области программы среднего профессионального образования реализуют 81 организация, в том числе 17 вузов.

Выпускники могут выбрать специальность по душе. Наибольшей популярностью пользуются направления в сфере IT, машиностроения, архитектуры, экономики и педагогики.