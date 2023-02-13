Конкурс народного творчества «Авоська‑74» проходит в Челябинской области

Работы принимают до 23 марта

В Челябинской области проходит региональный конкурс народного творчества «Авоська-74». Южноуральцам предлагают сшить, связать или сплести многоразовую сумку из любых материалов и разместить свою работу на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Работы принимают до 23 марта, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

«Конкурсанты из года в год демонстрируют свою готовность отказаться от использования в быту неэкологичных полиэтиленовых пакетов в пользу сумок многоразового использования. Конкурс народного творчества „Авоська-74“ служит наглядным примером трепетного и бережного отношения человека к природе и показывает, как из простых и ненужных вещей можно создать уникальные изделия»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Традиционно участие в конкурсе принимают жители региона всех возрастов. Например, самому маленькому участнику было всего шесть лет, а самому возрастному — 86 лет. Авоськи южноуральцы мастерят из самых разных материалов: тканей, мусорных пакетов, полиэфирных шнуров и многого другого.

Победители конкурса станут известны 3 апреля. Их наградят грамотами министерства экологии, а также памятными призами.