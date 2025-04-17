Конкурс грантов губернатора стартовал в Челябинской области 17 апреля

Проекты для поддержки могут представить некоммерческие организации и активные граждане

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Общественной палаты объявил о старте грантового конкурса для некоммерческих организаций (НКО) и активных граждан региона.

В 2025 году общий объем грантовой поддержки достигнет 320 миллионов рублей. Кроме того, увеличен максимальный размер грантов.

«Развитие региона невозможно без поддержки общественных инициатив. Я лично уделяю этому направлению большое внимание, и уверен, что благодаря активному участию жителей и организаций наша работа получит новый импульс», — подчеркнул Алексей Текслер.

Конкурс проводится по 13 номинациям, охватывающим широкий спектр направлений: социальная поддержка, здравоохранение, поддержка семьи и детства, молодежные проекты, наука, образование, культура, сохранение исторической памяти, экология, защита животных и укрепление межнационального согласия.

В этом году увеличены максимальные размеры грантов: для НКО — до 4 миллионов рублей (до 8 миллионов для долгосрочных проектов), для физических лиц — до 400 тысяч рублей, а для новых НКО — до 500 тысяч рублей. Более 68 миллионов рублей поступят в качестве софинансирования от Фонда президентских грантов.

Принять участие могут как уже существующие, так и недавно созданные НКО, а также жители Челябинской области старше 14 лет, включая школьников. Итоги конкурса подведут до 15 августа. Реализация проектов начнется 1 сентября.