Конкурс-фестиваль «Урал — наш общий дом» соберет детей нескольких регионов России

Участников ждет знакомство с культурой и обычаями разных народностей, населяющих Челябинскую область

В Челябинской области в третий раз пройдет детский межнациональный конкурс-фестиваль «Урал — наш общий дом». Юных гостей из разных регионов России примет оздоровительный комплекс «Черемушки» в поселке Лазурном Красноармейского района, сообщает оргкомитет фестиваля.

В течение трех дней, с 15 по 17 декабря, для участников пройдут мастер-классы по танцевальному искусству народов Челябинской области, вокально-певческим навыкам, спортивные соревнования. Главным событием станет гала-концерт с вручением кубков и памятных подарков победителям.

Также в рамках конкурса-фестиваля пройдет круглый стол «Межкультурный диалог в Уральском регионе: современные акценты». В ходе встречи планируется обсудить вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры межнационального общения, профилактики правонарушений, предупреждения проявлений экстремизма, выявления и поддержки художественно одаренных детей и подростков из Уральского региона, а также развитие детского творчества.

Задача фестиваля — способствовать нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков, укреплению духовной связи между поколениями, сохранению и развитию национальной культуры и родного языка; повысить социальную активность подрастающего поколения, популяризировать здоровый образ жизни.

В рамках фестиваля будут показаны детские фильмы, снятые Башкирским народным центром в рамках реализации проектов: цикл башкирских легенд «Сказы Агидель» и антология детских мультфильмов «Сказки народов Южного Урала» при финансовой поддержке Фонда развития гражданских инициатив Южного Урала.

В течение трех дней будет работать выставка, на которой будут представлены экспонаты народного творчества народов Южного Урала. Центральной экспозицией станет «полуюрта» от Башкирского историко-культурного центра.