Конкурс эскизов памятника героям СВО стартовал в Челябинской области

Авторами могут стать не только профессиональные архитекторы, но и все желающие

В Челябинской области запущен проект, направленный на увековечивание памяти о событиях и участниках специальной военной операции. Инициатива также нацелена на развитие культурных традиций и художественного творчества в сфере монументального искусства.

Эскиз памятника может быть выполнен в любом стиле по усмотрению авторов. Это может быть как комплекс фигур, изображающих бойца и его семью, так и отдельная стела, символизирующая воинское братство. Главное условие — использование образа крыльев ангела, которые символизируют защиту от зла и тяжелых испытаний, а также поддержку и заботу близких людей. Ведь именно родные помогают нашим солдатам сохранять силу духа как в бою, так и дома, после сражений.

«Конкурс эскизов памятника героям СВО имеет всероссийский статус и масштаб, что позволяет южноуральцам также принять в нем участие. В конкурсе могут участвовать не только профессиональные архитекторы Челябинской области, но и все заинтересованные лица, включая ветеранов специальной военной операции и их близких. Наши земляки всегда активно участвуют в вопросах увековечивания памяти героев, и я уверена, что в этот раз жители региона вместе с участниками СВО предложат множество достойных проектов», — отметила руководитель Челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Конкурс эскизов организован фондом «Защитники Отечества» и Московским финансово-юридическим университетом при поддержке Федерального казначейства, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.