На «Первом областном» началось голосование за лучших Дедов Морозов и Снегурочек

Поддержать конкурсантов можно на 1obl.tv.
В Челябинске продолжается областной конкурс «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала». Очередным этапом является выявление народных любимцев. Конкурсанты бьются за приз зрительских симпатий на сайте «Первый областной». Голосование проходит на 1obl.tv.
В юбилейный для проекта «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» год организаторы расширили конкурсную программу, принять участие в нем можно с любым творческим номером, посвященным Новому году. Для участников нет никаких жанровых и возрастных ограничений, единственное условие — дух новогоднего веселья и творчества. Победители вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Южного Урала выступят на центральной новогодней площадке и дадут старт народным гуляниям.
Также среди конкурсантов определяется и народный любимец. В конкурсе на приз зрительских симпатий борются 8 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Главным условием является создание видеоролика, где действующие лица поздравляют южноуральцев с Новым годом. Проголосовать за понравившихся участников может каждый желающий. Победители определятся по количеству лайков. Конкурс стартовал 20 декабря в 13:00 и завершится 26 декабря в 10:00.
Проголосовать можно ЗДЕСЬ.
Фото: azh.kz