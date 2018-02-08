/ Бегающий конь напугал автомобилистов на городской дороге в Челябинской области

Необычного участника дорожного движения заметили в Магнитогорске.

Лошадь выбежала на дорогу в центральной части города. О животном, лавирующем в потоке транспорта, водители предупреждали друг друга в социальных сетях. Это произошло накануне вечером, 7 февраля.

Кто за рулём, будьте осторожнее, лошадка на дороге! — писали магнитогорцы.



На фото очевидцев видно, что животное сновало из одной части дороги в другую, двигаясь рядом с машинами. Жители города предположили, что лошадь могла сбежать из конно-спортивного клуба. Нашлись и те, кто в шутку заявил, что животное дожидается своего трамвая или решило отомстить за сбитых «родственников».

Известно, что через некоторое время животное поймали на улице Суворова. По предварительной информации, обошлось без жертв.



Напомним, это не первый случай за последнее время, когда кони в Магнитогорске и его пригороде оказываются на проезжей части. 25 января рядом с поселком Смеловский табун лошадей выскочил на дорогу, в результате одна лошадь погибла под колесами отечественной легковушки, машина получила повреждения. Вскоре после этого, 30 января, в табун лошадей врезалась иномарка.

