Конгресс татар Челябинской области отметил 25-летие

Праздничный концерт прошел на сцене Театра оперы и балета имени Глинки

Челябинская область является третьим по численности татарского населения регионом России: здесь проживают более 200 тысяч татар. А Конгресс татар — одно из крупнейших и самых активных национальных объединений на Южном Урале. В пятницу, 24 ноября, он отметил свое 25-летние. Торжественный концерт, приуроченный к юбилею, прошел на сцене Челябинского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Сегодня невозможно представить культурно-социальное ландшафт Челябинской области без Конгресса татар, без областного Сабантуя, без Расулевских чтений и, конечно, без международного конкурса „Татарочка“. А сколько родилось проектов вокруг „Татар кызы“, которые привлекают целые семьи. Президент страны Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. И мне кажется, что ваши проекты получат новый импульс, потому что вы сохраняете семейные ценности, которые так важны сегодня. Мы многому можем друг у друга учиться, сохраняя национальную идентичность и обогащая культуру друг друга», — обратилась к гостям церемонии учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Девиз Конгресса: «Достучаться до сердца каждого татарина», — воплощают в жизнь сотни активистов на местах. Лучшие из них получили сегодня награды разного уровня. Благодарственные письма от губернатора региона вручили заведующей татаро-башкирской библиотекой имени Габдуллы Тукая в городе Троицк Райсе Каримовой и заслуженному артисту Республики Татарстан, председателю татаро-башкирского культурного центра города Троицка Фариту Якупову.

С юбилеем Конгресс татар поздравили председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев и другие официальные лица.

Праздничный вечер украсили Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Челябинский камерный хор имени Михальченко, Государственный русский народный оркестр «Малахит», группа «Баян-Позитив», народный артист Республики Татарстан Рустем Асаев, заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин и Народный коллектив ансамбль танца «Айгуль».

Напомним, Конгресс татар Челябинской области создан в 1998 году. Последние 14 лет его возглавляет Лена Колесникова. Конгресс ведет активную деятельность по сохранению и развитию татарской культуры, по укреплению дружбы с Республикой Татарстан и между народами.