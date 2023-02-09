Конфликт на почве личной неприязни: в МВД России прокомментировали драку в челябинском ОЦ № 5

Проверка показала, что подростки были знакомы между собой

МВД России дало официальный комментарий по факту дракив образовательном центре № 5 в Челябинске.

«В ходе проверки установлено, что никаких заявлений, обращений, уголовных дел и материалов проверок в отношении пострадавших в драке в органах внутренних дел Челябинской области нет. Кроме того, приписываемое второй стороне конфликта участие в незаконных движениях и группировках экстремистской направленности также не соответствует действительности»,— говорится в сообщении.

Также уточняется, что подростки знакомы между собой по учебному заведению и по месту проживания. Конфликт возник в результате личных неприязненных отношений и взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям.

«Все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины. В настоящее время все участники с обеих сторон установлены и задержаны. С ними проводятся следственные действия с привлечением законных представителей, роли которых в воспитании подростков также будет дана оценка»,— уточняется в комментарии МВД России.