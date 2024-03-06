Конфликт лосей попал в фотоловушку в нацпарке «Зигальга»

Сохатых сняли на видео возле места с солонцом

В Челябинской области трое лосей попали в фотоловушку в национальном парке «Зигальга». Двое из них вступили в конфликт. Как предположили в пресс-службе нацпарка, причиной стал корм для животных — солонец.



На кадрах видно, как возле кормушки собрались три лося. Один из них подошел к другому на близкое расстояние, из-за чего едва не получил копытами.

«Скандал в благородном лосином семействе случился прямо на „глазах“ одной из установленных на Зигальге фотоловушек. Неясно, что стало его причиной. Возможно, сохатый был слишком нетерпелив и захотел пробиться к солонцу без очереди. Но попытку тут же пресекли, причем довольно жестко. И нарушителю порядка пришлось буквально улепетывать по сугробам. Понять такую поспешность можно: копыто, которое в качестве аргумента применил главный в этом трио, — страшное оружие», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Копыта на передних ногах лося имеют заострение. Как уточнили в пресс-службе, даже медведи предпочитают не связываться с лосями.