Конфискованные у пьяных водителей автомобили передали военным в Магнитогорске

Автопарк Минобороны пополнили три отечественные машины и одна иномарка

Четыре жителя Магнитогорска лишились своих машин, потому что повторно попались за рулем пьяными. Автомобили были конфискованы, а на этой неделе переданы Министерству обороны РФ, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

«Трое автовладельцев относятся к возрастной категории 50+, четвертому — 34 года. Все четверо признали свою вину», — отмечают в пресс-службе.

Ленинский районный суд Магнитогорска назначил автовладельцам обязательные работы на срок от 150 до 200 часов и постановил изъять принадлежащие им машины. Также водители лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от 1,5 до 2 лет.

Военным переданы ВАЗ-21110, ВАЗ-21102, Lada Vesta и Ford Focus.