Конец февраля выдастся теплым в Челябинской области

В регион вернутся осадки

На последней неделе февраля в Челябинской области потеплеет, температура будет подниматься выше −5 градусов. В отдельные дни ожидается снег, местами довольно сильный. Подробнее о погоде с 24 февраля по 2 марта — в материале ИА «Первое областное».

В понедельник на ряд районов области продолжит влиять антициклон, температура будет около −10 градусов. А уже со вторника на смену ему придет ложбина, которая, по словам синоптиков, образуется путем объединения областей пониженного давления, расположенных над Средней Азией и Арктикой.

«Облаков станет больше, пойдет снег, ночные и дневные температурные контрасты сгладятся»,— уточняют синоптики.

Средняя температура воздуха за этот период ожидается чуть выше нормы.

В Челябинске сегодня около −8 градусов, вечером начнется небольшой снег. Во вторник и среду пройдут умеренные осадки, градусники покажут −4...−5 градусов. С четверга снег прекратится, солнца будет чуть больше, температура воздуха сохранится на уровне 4—5 градусов ниже нуля. Сильного ветра не ожидается.

На юге области всю неделю будет преимущественно пасмурно, в отдельные дни возможны снегопады, в остальные синоптики обещают слабый снег. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −6 до −8 градусов.

Теплее всего будет на западе области: там температура к пятнице поднимется до нуля, на протяжении всей недели будет −2...−4 градуса. Снег пройдет лишь в понедельник и вторник.

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