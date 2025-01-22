Кондуктор из Троицка стала единственной женщиной — водителем автобуса в городе

По дорогам она курсирует уже 29 лет

Вера Калина — единственная женщина-водитель в троицком автобусном парке. По дорогам города она курсирует уже 29 лет, 27 из которых была кондуктором. Покорить «мужскую профессию» Вера решила, когда компании понадобились водители. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» пообщались с женщиной.

День у водителей автобусов начинается рано: в 5—5:30 утра. Перед тем как выйти на линию, необходимо подготовить транспорт.

«Надо проверить все жидкости, масло, тосол, чтобы все было нормально. Далее требуется запустить автобус, накачать воздух. Без воздуха он не поедет. Затем выезжаю на линию», — рассказала Вера Калина.

Жители Троицка часто встречают самого очаровательного водителя в автобусах. Говорят, что за рулем женщина чувствует себя уверенно, а поездки проходят комфортно.

«Мы не первый раз ее встречаем, замечательная женщина! Ни капельки не страшно ездить. Приятно, что такие люди работают», — говорит одна из пассажирок.

Троицкий автопарк в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» получил новые современные автобусы.