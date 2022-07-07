Кондитеры Челябинска создали пряник в виде древнего городища Аркаим

Пробная партия сладких сувениров выпущена к этнографическому фестивалю

Уже в эту пятницу, 8 июля, в заповеднике «Аркаим» стартует XV областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. Гости и участники фестиваля смогут попробовать необычный сладкий сувенир — фирменный аркаимский пряник, который изготовили на челябинской фабрике «Южуралкондитер» специально к событию.Пряник очертаниями повторяет древний памятник в масштабе 1:1000. В составе — мед, корица, мускатный орех, кардамон, яблочное пюре и прослойка из джема черной смородины. Пробная партия из 100 пряников отправится на фестиваль прямиком с фабрики. Сувениры получат все участники, а кое-кому из гостей, может, удастся и купить новинку. Примерная цена пряника — порядка 215—220 рублей.Напомним, фестиваль стартует в пятницу, 8 июля, и завершится 10 июля. В программе — выступления музыкальных коллективов, народных театров Урала и уличного театра из Санкт-Петербурга.