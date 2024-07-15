Кондитер из Челябинска установила мировой рекорд, сделав съедобный флаг

Торт приготовили к закрытию выставки «Россия»

Челябинский кондитер Марина Синицкая вместе с супругом Максимом и командой приготовила гигантский торт в виде российского триколора. Попробовать его смогли гости, пришедшие на церемонию закрытия выставки «Россия». Огромное лакомство по своим размерам и весу побило рекорд, который зафиксировали представители Международной книги рекордов «Интеррекорд», сообщили в пресс-службе администрации подмосковного города Мытищи.

«Размер торта в виде флага России — шесть на четыре метра, вес гигантского лакомства — более полутора тонн. Как сообщили авторы, торт символизирует единство и гордость за свою страну»,— говорится в сообщении мэрии.

Известно, что участие в создании торта-рекордсмена принимали участие кондитеры из 30 российских регионов.