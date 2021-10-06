Кому в Челябинске работодатели готовы платить больше всех

Составлен топ самых высокооплачиваемых вакансий

Директор магазина, главный бухгалтер и менеджер по развитию продаж — наиболее привлекательные по уровню дохода вакансии Челябинска. Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал рынок труда и отобрал самые высокооплачиваемые предложения октября.

В то время как в топ высокооплачиваемых вакансий по стране вошли предложения для программистов, работающих на различных языках, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, а в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми лидирует медицинский персонал, в Челябинске больше всего готовы платить директору крупного сетевого магазина с опытом работы от одного года. Работодатель обещает зарплату от 60 тыс. рублей. Сотрудникам предлагают корпоративные скидки на продукцию компании.

На втором месте — вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 58 до 65 тыс. рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от шести лет. Нанимающая компания предлагает пятидневную рабочую неделю и официальное трудоустройство в штат.

В тройку лидеров попала вакансия менеджера по развитию продаж в регионе с зарплатой от 53 до 60 тыс. рублей. Работодатель предлагает будущему сотруднику оплату мобильной связи и транспортных расходов, а также возможность карьерного роста.

В рейтинг также попала вакансия торгового представителя с опытом работы от одного года и зарплатой от 55 тыс. рублей. Наниматель указывает в описании вакансии в качестве бонуса компенсацию транспортных расходов.

Замыкает пятерку вакансия инженера по радиационной безопасности с зарплатой от 52 тыс. рублей. Компания предлагает сертификационное обучение за счет фирмы и работу в оснащенном новейшем оборудованием центре медицины.